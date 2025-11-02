Компенсація Продажі in United States у Workday варіюється від $144K за year для P1 до $313K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $274K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$135K
$126K
$8.3K
$0
P2
$145K
$145K
$0
$0
P3
$226K
$160K
$29.3K
$36K
P4
$179K
$155K
$17.8K
$6.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
