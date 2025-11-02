Компенсація Продакт-менеджер in United States у Workday варіюється від $143K за year для P1 до $501K за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $266K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)