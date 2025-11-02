Каталог компаній
Компенсація Продакт-дизайнер in United States у Workday варіюється від $153K за year для P2 до $277K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $223K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Product Designer II
$153K
$118K
$28.8K
$5.4K
P3
Product Designer III
$196K
$144K
$40.2K
$11.1K
P4
Senior Product Designer
$309K
$190K
$102K
$17.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Workday in United States складає річну загальну компенсацію $309,257. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $180,278.

