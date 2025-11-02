Каталог компаній
Workday Менеджер продакт-дизайну Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Поширений діапазон
Можливий діапазон
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер продакт-дизайну в Workday in Denmark складає річну загальну компенсацію DKK 1,758,552. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Менеджер продакт-дизайну in Denmark складає DKK 1,211,775.

