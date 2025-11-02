Каталог компаній
Workday
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

  • Всі зарплати Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

Workday Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Workday становить $187K за year для P3. Медіанний yearний пакет компенсації становить $165K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$187K
$162K
$25K
$0
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в Workday складає річну загальну компенсацію $503,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає $188,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Workday

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси