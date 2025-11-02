Каталог компаній
Workday
Workday
Workday Графічний дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Графічний дизайнер in United States у Workday варіюється від $130K до $178K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

$141K - $167K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$130K$141K$167K$178K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Графічний дизайнер заявок in Workday щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Графічний дизайнер в Workday in United States складає річну загальну компенсацію $178,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Графічний дизайнер in United States складає $130,200.

