Каталог компаній
Workday
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Копірайтер

  • Всі зарплати Копірайтер

Workday Копірайтер Зарплати

Середня загальна компенсація Копірайтер in United Kingdom у Workday варіюється від £63.6K до £88.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Копірайтер заявок в Workday щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Копірайтер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Копірайтер в Workday in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £88,569. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Копірайтер in United Kingdom складає £63,588.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Workday

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси