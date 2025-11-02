Каталог компаній
Workday
Workday Інженер систем управління Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер систем управління in Ireland у Workday варіюється від €121K до €173K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Workday. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня загальна компенсація

€139K - €163K
Ireland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€121K€139K€163K€173K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Workday RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер систем управління в Workday in Ireland складає річну загальну компенсацію €173,095. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Workday для позиції Інженер систем управління in Ireland складає €121,314.

