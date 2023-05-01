Каталог компаній
WisdomTree Зарплати

Зарплата WisdomTree варіюється від $85,570 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $338,300 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників WisdomTree. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Адміністративний асистент
$85.6K
Бізнес-аналітик
$151K
Аналітик даних
$87.4K

Продукт-менеджер
$338K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos WisdomTree er $119,093.

