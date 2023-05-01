Каталог компаній
Willow
Willow Зарплати

Зарплата Willow варіюється від $24,477 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $208,950 для Засновник на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Willow. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Дата-сайентист
$114K
Засновник
$209K
Управління персоналом
$24.5K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Willow - це Засновник at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Willow складає $113,968.

Інші ресурси