Каталог компаній
Wildlife Studios
Wildlife Studios Зарплати

Зарплата Wildlife Studios варіюється від $19,813 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $767,820 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wildlife Studios. Останнє оновлення: 10/17/2025

Інженер-програміст
Median $19.8K

Програмний інженер відеоігор

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $108K
Бізнес-аналітик
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Аналітик даних
$39.5K
Дата-сайентист
$177K
Продукт-дизайнер
$23.2K
Менеджер з продуктового дизайну
$768K
Продукт-менеджер
$26.1K
Програмний менеджер
$105K
Проєктний менеджер
$130K
Рекрутер
$22.3K
Архітектор рішень
$23.1K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Wildlife Studios - це Менеджер з продуктового дизайну at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $767,820. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Wildlife Studios складає $41,538.

