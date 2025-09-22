Компенсація Інженер-програміст in Brazil у WEX варіюється від R$118K за year для Software Engineer II до R$168K за year для Software Engineer III. Медіанний yearний пакет компенсації in Brazil становить R$153K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації WEX. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Включені посадиПодати нову посаду