Каталог компаній
Westlake Chemical
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

Westlake Chemical Дейта-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United States у Westlake Chemical становить $177K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Westlake Chemical. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Загалом за рік
$177K
Рівень
L3
Базова зарплата
$150K
Stock (/yr)
$7K
Бонус
$20K
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в Westlake Chemical?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Westlake Chemical in United States складає річну загальну компенсацію $185,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Westlake Chemical для позиції Дейта-сайентист in United States складає $177,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Westlake Chemical

Схожі компанії

  • Netflix
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Uber
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси