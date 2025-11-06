Каталог компаній
Western Union
Western Union Інженер-програміст Зарплати в Pune Metropolitan Region

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Pune Metropolitan Region у Western Union становить ₹1.85M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Western Union. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹1.85M
Рівень
Junior
Базова зарплата
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Western Union?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Western Union in Pune Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹3,030,526. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Western Union для позиції Інженер-програміст in Pune Metropolitan Region складає ₹1,846,136.

