Western Union Дейта-сайентист Зарплати в Pune Metropolitan Region

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in Pune Metropolitan Region у Western Union становить ₹2.72M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Western Union. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹2.72M
Рівень
-
Базова зарплата
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹210K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
8 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Western Union in Pune Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹5,262,392. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Western Union для позиції Дейта-сайентист in Pune Metropolitan Region складає ₹2,514,287.

