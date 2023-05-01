Каталог компаній
WEKA
WEKA Зарплати

Зарплата WEKA варіюється від $145,884 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $323,375 для Розвиток бізнесу на вищому рівні.

$160K

Інженер-програміст
Median $146K
Розвиток бізнесу
$323K
Продажі
$225K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$322K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в WEKA - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $323,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в WEKA складає $273,905.

