Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Netherlands у WEBB Traders становить €93.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації WEBB Traders. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Загалом за рік
€93.8K
Рівень
Junior
Базова зарплата
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€23.5K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в WEBB Traders in Netherlands складає річну загальну компенсацію €103,782. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в WEBB Traders для позиції Інженер-програміст in Netherlands складає €93,847.

