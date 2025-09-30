Каталог компаній
Waze
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Warsaw Metropolitan Area

Waze Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Waze становить PLN 55.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waze. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 55.2K
Рівень
hidden
Базова зарплата
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Waze?

PLN 160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Waze in Warsaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 96,234. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Waze для позиції Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area складає PLN 55,200.

Інші ресурси