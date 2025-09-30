Waymo Технічний програмний менеджер Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Технічний програмний менеджер in San Francisco Bay Area у Waymo варіюється від $254K за year для L4 до $443K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $495K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waymo. Останнє оновлення: 9/30/2025

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій WMU У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) WMUs are Waymo's version of RSUs

