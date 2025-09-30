Компенсація Технічний програмний менеджер in San Francisco Bay Area у Waymo варіюється від $254K за year для L4 до $443K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $495K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waymo. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
WMUs are Waymo's version of RSUs