Waymo Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in San Francisco Bay Area у Waymo становить $950K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waymo. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$950K
Рівень
L7
Базова зарплата
$350K
Stock (/yr)
$500K
Бонус
$100K
Років у компанії
9 Роки
Років досвіду
11 Роки
Які кар'єрні рівні в Waymo?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
WMU

У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Waymo in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $1,114,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Waymo для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in San Francisco Bay Area складає $926,500.

Інші ресурси