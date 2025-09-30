Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Waymo варіюється від PLN 80.1K за year для L3 до PLN 97.1K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 87K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waymo. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
WMUs are Waymo's version of RSUs
