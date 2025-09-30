Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Waymo варіюється від $234K за year для L3 до $900K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $355K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waymo. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
WMUs are Waymo's version of RSUs
