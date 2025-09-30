Каталог компаній
Waymo
Waymo Інженер-програміст Зарплати в Poland

Компенсація Інженер-програміст in Poland у Waymo варіюється від PLN 80.1K за year для L3 до PLN 97.1K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 87K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Waymo. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
(Початковий рівень)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
WMU

У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Включені посади

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Системний інженер

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Інженер-програміст tại Waymo in Poland có tổng thu nhập hàng năm là PLN 112,939. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Waymo cho vị trí Інженер-програміст in Poland là PLN 87,756.

Інші ресурси