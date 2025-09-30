Каталог компаній
Waymo
Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in San Francisco Bay Area у Waymo варіюється від $200K за year для L4 до $479K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $502K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
WMU

У Waymo WMUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Waymo in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $540,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Waymo для позиції Інженер з апаратного забезпечення in San Francisco Bay Area складає $426,000.

Інші ресурси