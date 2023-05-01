Каталог компаній
Walker & Dunlop
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Walker & Dunlop Зарплати

Зарплата Walker & Dunlop варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $310,440 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Walker & Dunlop. Останнє оновлення: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Менеджер з дейта-сайенс
$310K
Фінансовий аналітик
$219K
Інженер-програміст
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Менеджер інженерів-програмістів
$173K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Walker & Dunlop - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $310,440. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Walker & Dunlop складає $196,180.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Walker & Dunlop

Схожі компанії

  • Lyft
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Amazon
  • Dropbox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/walker-and-dunlop/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.