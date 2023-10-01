Каталог компаній
Wadhwani AI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Wadhwani AI Зарплати

Зарплата Wadhwani AI варіюється від $13,918 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $153,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wadhwani AI. Останнє оновлення: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дейта-сайентист
Median $33.4K
Інженер-програміст
$153K
Венчурний капіталіст
$13.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Wadhwani AI - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $153,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Wadhwani AI складає $33,372.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Wadhwani AI

Схожі компанії

  • Airbnb
  • Facebook
  • SoFi
  • Amazon
  • PayPal
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси