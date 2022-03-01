VVDN Technologies Зарплати

Каталог компаній
Зарплата VVDN Technologies варіюється від $1,172 загальної компенсації на рік для Апаратний інженер на нижньому рівні до $122,400 для Продакт-менеджер на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $100K
Апаратний інженер
$1.2K
Продакт-дизайнер
$4.6K

Продакт-менеджер
$122K
Архітектор рішень
$39.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VVDN Technologies - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $122,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VVDN Technologies складає $39,689.

