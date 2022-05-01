Каталог компаній
VTEX
VTEX Зарплати

Зарплата VTEX варіюється від $30,845 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $215,070 для Продажі на вищому рівні.

Інженер-програміст
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Консультант з управління
$84.1K
Маркетинг
$80.2K

Продакт-дизайнер
$51.6K
Продакт-менеджер
$60K
Продажі
$215K
Менеджер інженерів-програмістів
$212K
Архітектор рішень
$66.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VTEX - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $215,070. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VTEX складає $66,455.

