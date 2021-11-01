VTB Зарплати

Зарплата VTB варіюється від $23,780 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $165,340 для IT-спеціаліст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VTB . Останнє оновлення: 9/11/2025