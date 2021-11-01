Каталог компаній
VTB
VTB Зарплати

Зарплата VTB варіюється від $23,780 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $165,340 для IT-спеціаліст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VTB. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $41.3K

Backend програмний інженер

Інженер даних

DevOps-інженер

Дата-сайентист
Median $32.8K
Архітектор рішень
Median $83.8K

Продукт-дизайнер
Median $44.9K
Проєктний менеджер
Median $40.3K
Бізнес-аналітик
Median $41.1K
Продукт-менеджер
Median $54K
Аналітик даних
$23.8K
Фінансовий аналітик
$44.9K
Управління персоналом
$89.8K
IT-спеціаліст
$165K
Маркетинг
$52.7K
Продажі
$34.1K
Технічний програмний менеджер
$128K
Венчурний капіталіст
$117K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VTB - це IT-спеціаліст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $165,340. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VTB складає $44,919.

