Volvo Car Зарплати

Зарплата Volvo Car варіюється від $4,814 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $201,000 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Volvo Car. Останнє оновлення: 10/17/2025

Інженер-програміст
Median $66.3K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Продукт-менеджер
Median $71.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Дата-сайентист
Median $64K
Бухгалтер
$24.1K
Бізнес-операції
$201K
Бізнес-аналітик
$82.6K
Аналітик даних
$58.7K
Інженер з апаратного забезпечення
$22.6K
Промисловий дизайнер
$5.9K
Маркетинг
$52.6K
Інженер-механік
$24.9K
Продукт-дизайнер
$83K
Рекрутер
$90.2K
Архітектор рішень
$69K
Технічний письменник
$4.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Volvo Car - це Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Volvo Car складає $65,187.

