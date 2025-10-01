VMware Інженер-програміст Зарплати в Sofia City Province

Компенсація Інженер-програміст in Sofia City Province у VMware варіюється від BGN 45K за year для P1 до BGN 224K за year для Staff Engineer 2. Медіанний yearний пакет компенсації in Sofia City Province становить BGN 115K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус MTS 1 P1 ( Початковий рівень ) BGN 45K BGN 38.8K BGN 3.9K BGN 2.3K MTS 2 P2 BGN 73.9K BGN 56.8K BGN 11.5K BGN 5.6K MTS 3 P3 BGN 101K BGN 79.2K BGN 15.8K BGN 5.5K Senior MTS P4 BGN 121K BGN 93.9K BGN 18.9K BGN 7.8K Переглянути 5 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 3rd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 4th - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в VMware ?

