Компенсація Інженер-програміст in Pune Metropolitan Region у VMware варіюється від ₹2.25M за year для P1 до ₹8.4M за year для Staff Engineer 1. Медіанний yearний пакет компенсації in Pune Metropolitan Region становить ₹4.82M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
