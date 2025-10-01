Каталог компаній
VMware
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Pune Metropolitan Region

VMware Інженер-програміст Зарплати в Pune Metropolitan Region

Компенсація Інженер-програміст in Pune Metropolitan Region у VMware варіюється від ₹2.25M за year для P1 до ₹8.4M за year для Staff Engineer 1. Медіанний yearний пакет компенсації in Pune Metropolitan Region становить ₹4.82M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
P1(Початковий рівень)
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
P2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
P3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
P4
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Переглянути 5 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.62M+ (іноді ₹26.16M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)

  • 25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Програмний інженер виробництва

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в VMware in Pune Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹9,784,503. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VMware для позиції Інженер-програміст in Pune Metropolitan Region складає ₹4,887,670.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для VMware

Схожі компанії

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси