VMware Інженер-програміст Зарплати в India

Компенсація Інженер-програміст in India у VMware варіюється від ₹2.38M за year для P1 до ₹8.43M за year для Senior Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹5.14M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 3rd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 4th - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в VMware ?

