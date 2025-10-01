Компенсація Інженер-програміст in Greater Dublin Area у VMware варіюється від €85.9K за year для P2 до €153K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dublin Area становить €132K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
