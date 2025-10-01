Компенсація Інженер-програміст in Greater Dallas Area у VMware варіюється від $163K за year для P3 до $265K за year для Staff Engineer 1. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dallas Area становить $213K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
