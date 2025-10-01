Компенсація Інженер-програміст in Beijing Metropolitan Area у VMware варіюється від CN¥50K за year для P2 до CN¥166K за year для Staff Engineer 1. Медіанний yearний пакет компенсації in Beijing Metropolitan Area становить CN¥71.2K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
