Компенсація Інженер-програміст in Atlanta Area у VMware варіюється від $124K за year для P1 до $312K за year для Staff Engineer 2. Медіанний yearний пакет компенсації in Atlanta Area становить $209K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 3rd-РІК (12.50% раз на півроку)
25% передається у 4th-РІК (12.50% раз на півроку)
