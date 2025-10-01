VMware Продукт-менеджер Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Продукт-менеджер in San Francisco Bay Area у VMware варіюється від $193K за year для P3 до $460K за year для P7. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $310K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P3 Product Manager $193K $155K $18.8K $19.2K P4 Sr. Product Manager $248K $186K $34K $28K P5 Product Line Manager $277K $208K $35.2K $33.3K P6 Sr. Product Line Manager $319K $234K $50.6K $34.9K Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 3rd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 4th - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в VMware ?

