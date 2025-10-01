VMware Продукт-менеджер Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Продукт-менеджер in Greater Bengaluru у VMware варіюється від ₹3.61M за year для P3 до ₹13.27M за year для P6. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹6.29M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації VMware. Останнє оновлення: 10/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P3 Product Manager ₹3.61M ₹3.12M ₹283K ₹208K P4 Sr. Product Manager ₹7.14M ₹5.15M ₹1.58M ₹413K P5 Product Line Manager ₹11.43M ₹6.88M ₹3.46M ₹1.08M P6 Sr. Product Line Manager ₹13.27M ₹8.27M ₹3.3M ₹1.69M Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У VMware RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 3rd - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

25 % передається у 4th - РІК ( 12.50 % раз на півроку )

Який графік вестингу в VMware ?

