VK Зарплати

Зарплата VK варіюється від $16,887 загальної компенсації на рік для Менеджер бізнес-операцій на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VK. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS-інженер

Android-інженер

Мобільний програмний інженер

Frontend програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Програмний інженер безпеки

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Дата-сайентист
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Продукт-менеджер
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Аналітик даних
Median $39K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $80.2K
Продукт-дизайнер
Median $36.6K

UI-дизайнер

Проєктний менеджер
Median $45.4K
Аналітик з кібербезпеки
Median $30K
Маркетинг
Median $31.5K
Менеджер бізнес-операцій
$16.9K
Бізнес-аналітик
$18.2K
Розвиток бізнесу
$47.2K
Менеджер з науки про дані
$201K
Інженер з апаратного забезпечення
$101K
Управління персоналом
$31.8K
IT-спеціаліст
$47K
Юридичний відділ
$32K
Рекрутер
$37.3K
Архітектор рішень
$62.6K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
$70.2K
UX-дослідник
$34.7K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У VK Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VK - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VK складає $42,804.

