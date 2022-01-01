VK Зарплати

Зарплата VK варіюється від $16,887 загальної компенсації на рік для Менеджер бізнес-операцій на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VK. Останнє оновлення: 9/16/2025
iOS-інженер
Android-інженер
Мобільний програмний інженер
Frontend програмний інженер
Інженер машинного навчання
Backend програмний інженер
Full-Stack програмний інженер
Програмний інженер забезпечення якості (QA)
Інженер даних
Програмний інженер виробництва
Програмний інженер безпеки
DevOps-інженер
Інженер надійності сайту
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У VK Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
