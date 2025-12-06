Каталог компаній
Vizient
Середня загальна компенсація Корпоративний розвиток у Vizient варіюється від $172K до $240K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Vizient.

$185K - $217K
United States
Які кар'єрні рівні в Vizient?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Корпоративний розвиток в Vizient складає річну загальну компенсацію $239,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Vizient для позиції Корпоративний розвиток складає $172,200.

