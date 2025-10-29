Каталог компаній
Vivian Health
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • Всі зарплати Продакт-дизайнер

Vivian Health Продакт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-дизайнер in United States у Vivian Health становить $221K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Vivian Health. Останнє оновлення: 10/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Загалом за рік
$221K
Рівень
-
Базова зарплата
$193K
Stock (/yr)
$16K
Бонус
$12K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Vivian Health?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Vivian Health in United States складає річну загальну компенсацію $230,640. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Vivian Health для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $201,000.

Інші ресурси