Visual Data Media Services Зарплати

Зарплата Visual Data Media Services варіюється від $32,249 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $110,550 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Visual Data Media Services. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Аналітик даних
$111K
Маркетингові операції
$45.7K
Продажі
$79.6K

Інженер-програміст
$32.2K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Visual Data Media Services - це Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $110,550. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Visual Data Media Services складає $62,653.

