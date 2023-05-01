Visual Data Media Services Зарплати

Зарплата Visual Data Media Services варіюється від $32,249 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $110,550 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Visual Data Media Services . Останнє оновлення: 9/16/2025