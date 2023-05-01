Каталог компаній
Vistex
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Vistex Зарплати

Зарплата Vistex варіюється від $81,332 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $157,182 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Vistex. Останнє оновлення: 11/19/2025

Проєкт-менеджер
$157K
Інженер-програміст
$81.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Vistex - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $157,182. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Vistex складає $119,257.

