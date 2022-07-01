Visteon Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Visteon варіюється від $7,188 загальної компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому рівні до $293,963 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Visteon. Останнє оновлення: 11/19/2025

Інженер-програміст
Median $8.1K
Розвиток бізнесу
$294K
Дейта-сайентист
$18.9K

Фінансовий аналітик
$167K
Апаратний інженер
$111K
Підтримка продажів
$269K
Аналітик кібербезпеки
$7.2K
Менеджер інженерів-програмістів
$112K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Visteon - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $293,963. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Visteon складає $111,413.

