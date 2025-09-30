Каталог компаній
Visma
Visma Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in Finland у Visma становить €58.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Visma. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Загалом за рік
€58.8K
Рівень
L2
Базова зарплата
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Visma?

€160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

