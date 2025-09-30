Каталог компаній
Visible Alpha
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Visible Alpha Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Visible Alpha становить ₹20.7K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Visible Alpha. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Visible Alpha
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Загалом за рік
₹20.7K
Рівень
L4
Базова зарплата
₹18.8K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹1.9K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
0-1 Роки
Які кар'єрні рівні в Visible Alpha?

₹160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹30K+ (іноді ₹300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Інженер-програміст hjá Visible Alpha in India er árleg heildarlaun upp á ₹35,767. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Visible Alpha fyrir Інженер-програміст hlutverkið in India er ₹18,779.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Visible Alpha

Схожі компанії

  • Databricks
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Netflix
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси