Virginia Tech
Virginia Tech Зарплати

Зарплата Virginia Tech варіюється від $33,150 загальної компенсації на рік для Біомедичний інженер на нижньому рівні до $91,540 для Інженер з матеріалознавства на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Virginia Tech. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Дата-сайентист
Median $68.6K

Інженер з апаратного забезпечення
Median $42K
Біомедичний інженер
$33.2K
Інженер-хімік
$51K

Дослідний інженер

IT-спеціаліст
$78K
Інженер з матеріалознавства
$91.5K
Архітектор рішень
$75.4K
Поширені запитання

Virginia Tech薪资最高的职位是Інженер з матеріалознавства at the Common Range Average level，年度总薪酬为$91,540。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Virginia Tech的年度总薪酬中位数为$68,640。

