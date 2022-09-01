Virginia Tech Зарплати

Зарплата Virginia Tech варіюється від $33,150 загальної компенсації на рік для Біомедичний інженер на нижньому рівні до $91,540 для Інженер з матеріалознавства на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Virginia Tech . Останнє оновлення: 9/2/2025