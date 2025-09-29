Каталог компаній
Virgin Orbit
Virgin Orbit Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Virgin Orbit становить $65K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Virgin Orbit. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Virgin Orbit
Software Engineer
Long Beach, CA
Загалом за рік
$65K
Рівень
L3
Базова зарплата
$65K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Virgin Orbit?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Virgin Orbit in United States складає річну загальну компенсацію $231,490. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Virgin Orbit для позиції Інженер-програміст in United States складає $65,000.

Схожі компанії

