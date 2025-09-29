Каталог компаній
Virgin Orbit
Virgin Orbit Інженер-механік Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in United States у Virgin Orbit становить $117K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Virgin Orbit. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
Загалом за рік
$117K
Рівень
-
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$7K
Бонус
$10K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Virgin Orbit?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Virgin Orbit in United States складає річну загальну компенсацію $150,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Virgin Orbit для позиції Інженер-механік in United States складає $100,000.

